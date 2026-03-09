Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 1
Performance 1M: -22,99 %
Performance 1M: -22,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Bayer-Sentiment. Kurzfristig Stärke: Kurs über Freitag-Schluss, 38,50 € ist zentraler Trigger; Überwindung könnte Aufwärtsimpuls fortsetzen. JPMorgan belässt Overweight mit 50 €-Ziel. Insiderkauf von Aufsichtsratsmitglied Winkeljohann (~37,43 €) wird positiv gesehen. Fundamentale Belastungen (Glyphosat, Verschuldung, Zinslast) bleiben; charttechnisch Unterstützung bei 32,6–35 €. 14‑Tage-Verlauf aus Beiträgen nicht ableitbar.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 2
Performance 1M: -1,17 %
Performance 1M: -1,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Positive Impulse durch Allianz mit Airbus/OHB für SATComm sowie Starlink-Alternative; Bundeswehr-Referenzkunden gelten als Vertrauenszeichen. Kritiker verweisen auf Margen-/Bewertungsrisiken und Downgrade-Spekulationen (4investors). Einige hoffen auf Kursunterstützung bis März. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Inditex
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 3
Performance 1M: -13,06 %
Performance 1M: -13,06 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 4
Performance 1M: -9,28 %
Performance 1M: -9,28 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 5
Performance 1M: -2,21 %
Performance 1M: -2,21 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -11,60 %
Performance 1M: -11,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte