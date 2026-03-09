Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 09.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lonza Group
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 1
Performance 1M: -4,77 %
Performance 1M: -4,77 %
Roche Holding
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 2
Performance 1M: -8,94 %
Performance 1M: -8,94 %
Sika
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -11,71 %
Performance 1M: -11,71 %
Amrize
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 4
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 5
Performance 1M: -10,74 %
Performance 1M: -10,74 %
ABB
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 6
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
