Aktien mit extremer Performance im ATX am 09.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
voestalpine
Tagesperformance: -6,57 %
Platz 1
Performance 1M: -11,40 %
Wienerberger
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 2
Performance 1M: -21,14 %
DO & CO
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 3
Performance 1M: -13,35 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 4
Performance 1M: +5,94 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 5
Performance 1M: +7,32 %
Andritz
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 6
Performance 1M: -4,37 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 7
Performance 1M: -18,04 %
OMV
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 8
Performance 1M: +11,79 %
