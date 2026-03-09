Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis
- Partnerschaft Tui/Omran vorerst auf Eis gelegt
- Bau von fünf Hotels in Dhofar wird ausgesetzt.
- Omran wollte 1,4% Anteile JV 45/45/10 seit Sep
HANNOVER/MASKAT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft vorerst auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte Tui.
Damit werden sowohl der geplante Bau und Betrieb von fünf Hotels in der Region Dhofar im Süden des Landes ausgesetzt als auch der geplante Einstieg Omans bei Tui. Omran wollte 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover übernehmen.
Partnerschaft erst im September vereinbart
Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und Tui jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent.
Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während Tui unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bislang zu wenig Angebot, hatte Tui-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt.
Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von Tui./kge/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 6,964 auf Tradegate (09. März 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,80 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,95 %/+29,95 % bedeutet.
man sollte aber auch nicht die augen verschliessen vor:
Operative Katastrophe für TUI
- Zwei Kreuzfahrtschiffe (Mein Schiff 4 in Abu Dhabi, Mein Schiff 5 in Doha) sitzen fest – Tausende Passagiere betroffen.
- Rund 30.000 deutsche Urlauber (TUI-Kunden) gestrandet (Dubai, VAE, Katar etc.).
- TUI muss teure Rückholaktionen starten (Sonderflüge mit Emirates/Qatar), Hotels verlängern, Stornierungen abwickeln.
- Alle Reisen in betroffene Regionen (Israel, VAE, Katar, Bahrain etc.) bis mind. 8. März gestoppt/abgesagt. → Hohe Kosten + Imageschaden.
Kritik an TUI-Management & Vorsorge
- Massive Vorwürfe in Medien & Foren: Warum hat TUI nicht früher Reisen in die Golfregion abgesagt (wie z. B. AIDA)?
- Streit mit Politik (Außenminister Wadephul vs. CEO Ebel): Gab es ausreichende Reisewarnungen? TUI sagt „nein, nur für Israel“, Kritiker: „Kriegsschiffe und Eskalation waren Warnung genug!“
- Vorwurf: Profit vor Sicherheit – TUI habe Warnsignale ignoriert, um Buchungen nicht zu verlieren.
Weitere strukturelle Kritikpunkte
- Hedgefonds-Short-Positionen massiv erhöht (D. E. Shaw, Marshall Wace etc.) → Spekulation auf weiteren Fall.
- Geopolitische Sensibilität extrem hoch: Jede Eskalation trifft TUI sofort (Ölpreise steigen → Kerosin teurer, Nachfrage sinkt).
- Langfristig: Branche-Kritik an Klimabilanz, Overtourism und mangelnder Krisenprävention bleibt bestehen – wird durch aktuelle Krise noch verstärkt.
- Buchungen für Sommer 2026 robust, aber spätere Buchungskurve + Unsicherheit dämpfen Optimismus.
Zusammengefasst – kritische Sicht: TUI wirkt derzeit sehr verwundbar. Die ITB-Bilanz (optimistisch, Europa-Fokus) wird von der Realität (Krieg, Stranded Passagiere, Aktien-Crash) überrollt. Viele sehen TUI als „Geopolitik-Opfer Nr. 1“ in der Branche – operative & finanzielle Belastung hoch, Image angekratzt, Short-Spekulanten greifen an. CEO Ebel versucht, ruhig & handlungsfähig zu wirken (Rückholaktionen, Umleitung nach sicheren Zielen), aber die Kritik an Vorsorge & Timing ist laut.
Also man muss sich ja schon wundern. Wenn ein Kunde/Kundin vollkommen unbedarft in den Urlaub fliegt und nicht weis das in der Region die Kacke am dampfen ist, verstehe ich die Aufregung schon.