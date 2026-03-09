    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis

    Für Sie zusammengefasst
    • Partnerschaft Tui/Omran vorerst auf Eis gelegt
    • Bau von fünf Hotels in Dhofar wird ausgesetzt.
    • Omran wollte 1,4% Anteile JV 45/45/10 seit Sep
    Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    HANNOVER/MASKAT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft vorerst auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte Tui.

    Damit werden sowohl der geplante Bau und Betrieb von fünf Hotels in der Region Dhofar im Süden des Landes ausgesetzt als auch der geplante Einstieg Omans bei Tui. Omran wollte 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover übernehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    6,75€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,86€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Partnerschaft erst im September vereinbart

    Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und Tui jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent.

    Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während Tui unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bislang zu wenig Angebot, hatte Tui-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt.

    Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von Tui./kge/DP/stw

    TUI

    -5,23 %
    +0,57 %
    -24,80 %
    -15,81 %
    -2,71 %
    -27,11 %
    -69,89 %
    -81,19 %
    +4,18 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 6,964 auf Tradegate (09. März 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,95 %/+29,95 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die tatsächliche Höhe der Short‑Positionen (Streit Bundesanzeiger 5,88% vs ca. 4% wegen WKN/Kapitalmaßnahmen), um Vorstandskäufe als positives Signal, sowie um operative Belastungen (gestrande Schiffe, Rückholkosten), höhere Energie-/Kerosinkosten, steigende Volatilität und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis Der Reisekonzern Tui und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft vorerst auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte Tui. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     