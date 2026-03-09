DAX fängt sich wieder – Die Hoffnung stirbt zuletzt

Zur Mittagszeit machten Gerüchte über eine mögliche Feuerpause die Runde, was den europäischen Finanzmärkten Halt gab. Die Nachrichtenlage bleibt insgesamt jedoch weiterhin unübersichtlich und stark impulsgetrieben. Jegliche Veränderungen der aktuellen Sachstandslage können den DAX sofort wieder unter die 23 000er-Marke drücken oder aber auch die laufende Erholungstendenz dynamisieren.

Nach einem ereignisreichen Wochenende und dem Sprung des Ölpreises über die 100-Dollar-Marke haben sich die Gemüter der Anleger im Tagesverlauf wieder etwas beruhigt. Trotz aller Nachrichten aus dem Kriegsgebiet überwiegt immer noch die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Kriegs im Nahen Osten.

Die Stimmung an den Terminmärkten bleibt äußerst pessimistisch und deutet auf hohe Aktivitäten bei Absicherungsgeschäften hin. Diese bremsen größere Kursrückgänge im Gesamtmarkt aus und tragen so zu einer Stabilisierung des DAX bei. Die langfristigen Folgen für die Realwirtschaft werden dadurch allerdings noch nicht korrekt widergespiegelt und erst in den kommenden Quartalen sichtbar werden. Die Hoffnung der Investoren ruht aktuell darauf, dass sich die Energiepreise in den kommenden Handelstagen wieder beruhigen. Sollten diese allerdings auf den aktuellen Preisniveaus verharren, dürfte dies negative Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung haben.

Die heute veröffentlichten deutschen Industriedaten zeigen auf, wie zart das aktuelle Konjunkturpflänzchen noch ist. Ein größerer Preisschock oder lang anhaltende Inflationstendenzen würden nicht getragen werden können. Die konjunkturellen Entwicklungen in Europa hängen zu einem Großteil von den Energiepreisen ab. In den USA geht es um die Inflationsentwicklung und das Konsumverhalten. Beides wird ebenfalls durch die stark gestiegenen Rohölpreise negativ beeinflusst. Und den Notenbanken sind durch die Preissteigerungen die Hände gebunden. Sie werden das Preis- und Konjunkturumfeld zunächst weiter beobachten und mittels Verbalinterventionen die Investoren beruhigen.

