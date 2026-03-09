Dax & Co erholen sich etwas - Ölpreis wieder unter 100 US-Dollar

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben sich am Montag im Zuge eines wieder rückläufigen Ölpreises von ihren Tagestiefs erholt. Der Dax verringerte am Nachmittag seine Verluste auf 23.423 Punkte, was ein Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss bedeutet. Zeitweise war der deutsche Leitindex unter 23.000 Punkte gesackt auf ein Tief seit dem 21. November.

Der EuroStoxx 50 dämmte sein Minus auf 0,7 Prozent und damit 5.680 Punkte ein. In London erholte sich der FTSE 100 auf minus 0,5 Prozent, was einen Stand von 10.233 Punkte bedeutet.