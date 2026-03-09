SanDisk Corporation Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 09.03.2026

Obwohl sich die SanDisk Corporation Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,95 % hinnehmen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +7,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 570,11$, mit einem Plus von +7,66 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -16,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,95 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,26 % 1 Monat -18,95 % 3 Monate -18,95 % 1 Jahr -18,95 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,44 Mrd.USD € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.