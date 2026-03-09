    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Axjo Group gründet die Axjo GmbH zur Stärkung der Position auf dem deutschen Markt

    KÖLN, Germany, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Axjo Group gibt die Gründung der Axjo GmbH bekannt und vollzieht damit einen wichtigen Schritt in der strategischen Expansion nach Deutschland, einem der bedeutendsten und technologisch fortschrittlichsten Kabelmärkte Europas.

    Seit vielen Jahren beliefert Axjo den deutschen Markt mit Verpackungslösungen aus vollständig recyceltem Kunststoff für die Kabelindustrie. Mit der Gründung einer eigenen Organisation in Köln stärkt das Unternehmen seine lokale Präsenz und rückt näher an seine Kunden heran. Der Schritt umfasst auch die Einführung des kreislauforientierten Rücknahmesystems von Axjo in Deutschland, das den wachsenden Bedarf an zirkulären und nachhaltigen Lösungen unterstützt.

    Axjo stärkt die lokale Präsenz in Deutschland

    Mit der Axjo GmbH führt Axjo nicht nur sein Rücknahmesystem auf dem deutschen Markt ein, sondern baut auch eine umfassendere lokale Struktur auf, die Vertrieb, Lagerhaltung und Kundenbetreuung umfasst. Ziel ist es, Deutschland zu einem weiteren Heimatmarkt für Axjo zu entwickeln.

    "Unser Ziel ist klar. Wir wollen unseren Marktanteil in Deutschland in den kommenden Jahren verdoppeln. Mit einer lokalen Organisation kommen wir unseren Kunden näher und stärken unsere Position in einem Markt, in dem Kreislaufwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt." - Jacob Nilsson, CEO, Axjo Group

    Die Axjo GmbH mit Sitz in Köln startet mit einem fokussierten Kernteam, das durch Lager- und Logistikaktivitäten unterstützt wird. Damit entsteht eine schlanke und skalierbare Organisation, die mit der Marktnachfrage wachsen kann.

     Ausweitung des Rücknahmesystems auf den deutschen Markt

    Das Rücknahmesystem schafft einen geschlossenen Kreislauf, in dem Kabeltrommeln und Spulen eingesammelt, wiederverwendet und schließlich zu neuen Produkten recycelt werden. Nach erfolgreicher Einführung in Schweden wird das System nun in einem der größten Kabelmärkte Europas etabliert. Verschärfte Vorgaben der Europäischen Union, darunter die PPWR-Verordnung für Verpackungen und Verpackungsabfälle, beschleunigen den Übergang zu zirkulären Lösungen. Dies erhöht die Bedeutung von Regelkonformität und Betriebssicherheit für die Kunden.

    Die Lösungen und Produkte von Axjo sind bereits heute so gestaltet, dass sie diese Anforderungen erfüllen, noch bevor sie verbindlich werden.In einer Branche, die weiterhin stark von Einweg-Sperrholzspulen geprägt ist, bietet Axjo eine praktikable und wirtschaftlich nachhaltige Alternative, die Abfall reduziert, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.

    "Unser Anspruch ist einfach. Wir wollen die vollständige Wiederverwendung von Kabeltrommeln ermöglichen und die Energiewende zugleich effizient und nachhaltig gestalten." - Michael Thomczyk, CEO, Axjo GmbH

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Michael Thomczyk
    CEO, Axjo GmbH
    +49 170 478 53 88
    michael.thomczyk@axjo.com

    Jacob Nilsson
    CEO, Axjo Group
    +46 371 58 67 40
    Jacob.nilsson@axjo.com

