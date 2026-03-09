Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.104,39USD pro Feinunze und notiert damit -1,61 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 84,52USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,26 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,83USD und verzeichnet ein Plus von +0,84 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,18USD und verzeichnet ein Minus von -2,91 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.664,00USD
|+1,12 %
|Platin
|2.162,50USD
|+0,72 %
|Kupfer London Rolling
|12.917,54USD
|+0,42 %
|Aluminium
|3.403,00PKT
|-1,39 %
|Erdgas
|3,102USD
|-2,13 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,91 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.03.26, 17:29 Uhr.