Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.104,39USD pro Feinunze und notiert damit -1,61 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 84,52USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,26 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,83USD und verzeichnet ein Plus von +0,84 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,18USD und verzeichnet ein Minus von -2,91 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.664,00 USD +1,12 % Platin 2.162,50 USD +0,72 % Kupfer London Rolling 12.917,54 USD +0,42 % Aluminium 3.403,00 PKT -1,39 % Erdgas 3,102 USD -2,13 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,91 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.03.26, 17:29 Uhr.