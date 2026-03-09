    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul zu Nahost-Krisengesprächen auf Zypern

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul reist nach Zypern zu Krisengesprächen
    • Drohne traf nahe britischen Stützpunkt Akrotiri
    • EU stärkt Präsenz; Zypern nicht NATO, geteilt.
    Wadephul zu Nahost-Krisengesprächen auf Zypern
    Foto: Stringer - dpa

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ist angesichts des Iran-Kriegs zu Krisengesprächen auf der Mittelmeerinsel Zypern eingetroffen. Gut eine Woche nach Beginn der Angriffe Israels und der USA auf die Islamische Republik will der CDU-Politiker an diesem Dienstag in der Hauptstadt Nikosia mit seinem Amtskollegen Konstantinos Kombos über die Lage beraten. Vor einigen Tagen hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen.

    "Unserem EU-Partner gilt in diesen Tagen besondere Solidarität, nachdem das Land in der vergangene Woche von iranischem Drohnenbeschuss betroffen war", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Auf der Agenda des Gespräches von Wadephul mit Kombos stünden auch Themen der derzeitigen zyprischen EU-Ratspräsidentschaft. Bereits am Abend wollte Wadephul auf Zypern seinen Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Abdullah bin Sajid, zu Gesprächen treffen.

    Seit 2004 ist die ganze Insel Mitglied der Europäischen Union. Allerdings ist im von der Türkei besetzten Norden Zyperns die Anwendung des geltenden EU-Rechts ausgesetzt. Nato-Mitglied ist Zypern nicht. Aus Solidarität mit Zypern haben mehrere europäische Staaten ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Frankreich verlegte drei der größten französischen Kriegsschiffe in Richtung der Konfliktregion./bk/DP/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul zu Nahost-Krisengesprächen auf Zypern Außenminister Johann Wadephul ist angesichts des Iran-Kriegs zu Krisengesprächen auf der Mittelmeerinsel Zypern eingetroffen. Gut eine Woche nach Beginn der Angriffe Israels und der USA auf die Islamische Republik will der CDU-Politiker an diesem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     