    Pistorius

    Führung und Werte sind zentral für die Bundeswehr

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Bedeutung von Führung und Werten in der Bundeswehr hervorgehoben. "Gerade in einer Zeit, in der die Bundeswehr aufwächst, aufwachsen muss und in den kommenden Jahren weiter aufwachsen wird, ist entscheidend, dass wir unsere Führungskräfte bestmöglich ausbilden, und zwar auf allen Ebenen", sagte Pistorius bei einem Besuch im Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz.

    "Hier geht es darum, gegenseitigen Respekt, Kameradschaft im besten Sinne des Wortes und soldatische Tugenden von zentraler Bedeutung einzuordnen und zu behandeln", sagte Pistorius. "Die allermeisten und, ich würde sagen, die überwältigende Mehrheit unserer Soldatinnen und Soldaten stehen für diese Werte in vorbildlicher Weise ein, stehen ohne jeden Zweifel auf dem Boden unseres Grundgesetzes und unserer Gesetze."

    Er verwies jedoch auch auf Vorfälle wie im rheinland-pfälzischen Zweibrücken, die "zutiefst schockiert" hätten, und betonte: "Sexualisiertes Fehlverhalten, Extremismus haben in der Bundeswehr genauso wenig etwas zu suchen wie Drogenmissbrauch. Und wir gehen jedem Fall konsequent nach."

    Der Skandal um sexualisiertes Fehlverhalten, Drogen und Extremismus bei den Fallschirmjägern soll bis Anfang April weitgehend aufgearbeitet sein. Im Zuge der Aufarbeitung des Skandals im Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken hat es bereits mehrere Entlassungen gegeben./agy/DP/stw





    dpa-AFX
