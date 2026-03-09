Dax hegt Verluste ein - Hoffen auf wieder sinkende Energiepreise





Du hast anscheinend kein Problem damit dass das Bargeld irgendwann abgeschafft wird. Ich schon. Deswegen zahle ich meine Waren in bar.





Digital nur bei Überweisungen und beim Tanken. Kennst Du den Film "Glücksritter" ?





Jetzt erzähl mir bitte nicht dass das Bargeld niemals abgeschafft wird. Auch dann nicht wenn zu 70 % alles per Karte und Digital abgewickelt wird.





Stell Dir bitte vor wenn Du kein Bargeld mehr hast und nur noch Deinem Digitalen Geld vertrauen kannst. Ich hoffe Deine Karte funktioniert dann immer.





P.S. Vielleicht sind wir "Alten" einfach klüger