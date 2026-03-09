MDAX & SDAX brechen ein: Deutscher Markt schwächelt – USA halten sich

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben am heutigen Handelstag überwiegend nachgegeben – allerdings in deutlich unterschiedlichem Ausmaß. In Deutschland verzeichneten vor allem die Nebenwerte kräftige Verluste. Der MDAX fiel um 2,53 % auf 28.954,72 Punkte und war damit der schwächste der betrachteten Indizes. Auch der SDAX geriet spürbar unter Druck und gab um 2,04 % auf 16.917,20 Punkte nach. Der Leitindex DAX hielt sich demgegenüber etwas besser, rutschte aber dennoch um 0,78 % auf 23.457,13 Punkte ab. Technologiewerte im TecDAX verloren 1,24 % auf 3.576,09 Punkte und lagen damit im Mittelfeld der deutschen Kursrückgänge. In den USA fielen die Abschläge bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert aktuell 0,51 % im Minus bei 47.257,37 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zeigt sich vergleichsweise stabil und gibt lediglich 0,11 % auf 6.733,78 Punkte nach. In der Gesamtschau trifft die Schwäche den deutschen Markt heute deutlich stärker als die US-Börsen. Besonders die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte im MDAX und SDAX stehen unter Druck, während die großen US-Indizes bislang nur leichte Verluste verzeichnen.