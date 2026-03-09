    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    MDAX & SDAX brechen ein: Deutscher Markt schwächelt – USA halten sich

    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – vor allem Nebenwerte leiden deutlich.

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben am heutigen Handelstag überwiegend nachgegeben – allerdings in deutlich unterschiedlichem Ausmaß. In Deutschland verzeichneten vor allem die Nebenwerte kräftige Verluste. Der MDAX fiel um 2,53 % auf 28.954,72 Punkte und war damit der schwächste der betrachteten Indizes. Auch der SDAX geriet spürbar unter Druck und gab um 2,04 % auf 16.917,20 Punkte nach. Der Leitindex DAX hielt sich demgegenüber etwas besser, rutschte aber dennoch um 0,78 % auf 23.457,13 Punkte ab. Technologiewerte im TecDAX verloren 1,24 % auf 3.576,09 Punkte und lagen damit im Mittelfeld der deutschen Kursrückgänge. In den USA fielen die Abschläge bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert aktuell 0,51 % im Minus bei 47.257,37 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zeigt sich vergleichsweise stabil und gibt lediglich 0,11 % auf 6.733,78 Punkte nach. In der Gesamtschau trifft die Schwäche den deutschen Markt heute deutlich stärker als die US-Börsen. Besonders die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte im MDAX und SDAX stehen unter Druck, während die großen US-Indizes bislang nur leichte Verluste verzeichnen.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
