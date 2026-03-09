    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    ROUNDUP 2

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt

    ROUNDUP 2 - Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    (Kurs aktualisiert)

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient und will im laufenden Jahr weiter wachsen. So peilt das Management um Konzernchef Stefan Klebert ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 5,0 bis 7,0 an, wie das Dax-Unternehmen am Montag bei Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Die Rendite auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll zwischen 16,6 und 17,2 Prozent liegen. Analysten hatten im Mittel 16,8 Prozent prognostiziert.

    Der Konzerngewinn stieg im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent auf 414 Millionen Euro. An die Aktionäre will der Konzern eine um 15 Cent erhöhte Dividende von 1,30 Euro je Anteilsschein ausschütten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.661,09€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.479,53€
    Basispreis
    20,62
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Gea-Aktie am Montag legte bis zum Handelsende in einem insgesamt schwachen Marktumfeld um gut zwei Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sie damit fast siebeneinhalbProzent an Wert gewonnen.

    Laut Rizk Maidi vom Analysehaus Jefferies hat sich Gea in einem unsicheren konjunkturellen Umfeld behauptet. Der Anlagenbau übertreffe mit dem Wachstum mittlerweile das Service-Geschäft.

    Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan impliziert der Ausblick etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen.

    Gea hatte bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 mitgeteilt, die die Düsseldorfer nun bestätigten. Demnach stieg der Umsatz um 1,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 3,7 Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich überproportional um 8,4 Prozent auf gut 907 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich von 15,4 Prozent im Vorjahr auf 16,5 Prozent. Der Auftragseingang stieg um 6,7 Prozent auf 5,92 Milliarden Euro./err/lew/stk/mis

    GEA Group

    +2,13 %
    -9,23 %
    -5,83 %
    +9,49 %
    +3,54 %
    +37,65 %
    +79,10 %
    +45,98 %
    +68,62 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 61,80 auf Tradegate (09. März 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+18,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient und will im laufenden Jahr weiter wachsen. So peilt das Management um Konzernchef Stefan Klebert ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 5,0 bis 7,0 an, wie das Dax-Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     