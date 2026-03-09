Gea Group gefragt - Steigende Konsensschätzung erwartet

Mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 62,10 Euro zählten die Papiere des Anlagenbauers zu den besten Werten im Dax . Der Leitindex, der wegen des Höhenflugs der Ölpreise am Morgen noch unter 23.000 Punkte gesackt war, gab mit dem wieder unter 100 US-Dollar liegenden Ölpreis am Ende um knapp ein Prozent auf 23.409,37 Zähler nach. Im bisherigen Jahr steht somit für Gea ein Gewinn von mehr als sieben Prozent zu Buche und für den Dax ein Verlust von gut vier Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein etwas besser als erwartet ausgefallenes Profitabilitätsziel für das laufende Jahr hat der Gea-Aktie am Montag im schwächelnden Gesamtmarkt Auftrieb gegeben.

Analyst Sven Weier von der Bank UBS erinnerte daran, dass Gea bereits im Januar die Auftragseingänge, Umsätze und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. "Die heutigen zusätzlichen Nachrichten lauten: Übertroffene Auftragseingänge dank Aufträgen über einer Million Euro und starker freier Cashflow", schrieb er.

Weitere Analysten hoben vor allem die Prognose für die operative Ergebnis-Marge positiv hervor. "Bei der Ebitda-Marge hatten wir einen Korridor von 16,6 bis 16,8 Prozent erwartet", schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber. Gea sei jedoch mit der angegebenen Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent "am oberen Ende etwas optimistischer".

JPMorgan-Experte Akash Gupta sieht nun ein Aufwärtspotenzial für das Ebitda von rund einem Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenschätzung (Konsens). Er verwies zudem unter anderem auf die überraschend starke Geschäftsentwicklung der Segmente Liquid & Powder Technologies, Food & Healthcare Solutions und Heating & Refrigeration Technologies. Mit Blick auf die Nahost-Krise - der Nahe Osten macht Gupa zufolge etwa 3 Prozent des Auftragseingangs aus - schrieb er, dass Gea hier besser gerüstet sei als der Rest der Branche.

Citigroup-Experten Klas Bergelind merkte außerdem positiv an, dass der Anlagenbauer in "typischerweise defensiven Endmärkten" unterwegs ist./ck/la/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 61,80 auf Tradegate (09. März 2026, 17:16 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %. Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd.. GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+18,68 % bedeutet.



