Grand City Properties - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Grand City Properties Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,27 % im Minus. Der Kursrückgang der Grand City Properties Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,27 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Grand City Properties ist ein führendes Immobilienunternehmen in Deutschland, spezialisiert auf Wohnimmobilien. Es hebt sich durch effizientes Management und Wertsteigerung ab, konkurriert mit Vonovia und Deutsche Wohnen.

Obwohl die Grand City Properties Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,31 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Grand City Properties Aktie damit um -10,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Grand City Properties einen Anstieg von +7,89 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,05 % geändert.

Grand City Properties Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,68 % 1 Monat +10,13 % 3 Monate +3,31 % 1 Jahr +5,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Grand City Properties Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Grand City Properties vor dem Hintergrund der Aroundtown-Übernahmepläne. Die Diskussion dreht sich um Umtausch- und Beherrschungsverträge, die künftige Dividendenpolitik (FFO-Bezug vs. Aroundtown-Dividende), Verschuldungsvorteile und steuerliche Hürden bei Squeeze-outs ab 90%. Zudem werden Relative Werte wie TBV, Dividendenrendite und das Umtauschverhältnis im Kontext einer potenziellen Börsenbeteiligung analysiert.

Informationen zur Grand City Properties Aktie

Es gibt 176 Mio. Grand City Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – vor allem Nebenwerte leiden deutlich.

Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH 09.03.2026 / 13:03 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Covivio und Co.

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,82 %. Covivio notiert im Minus, mit -1,82 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -3,82 %. Vonovia verliert -3,09 % Aroundtown notiert im Minus, mit -8,62 %.

Grand City Properties Aktie jetzt kaufen?

Ob die Grand City Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grand City Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.