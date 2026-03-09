Dax fest im Griff der Ölpreise

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag abermals zum Spielball der Ölpreis-Entwicklung geworden. Die Nervosität der Anleger ist angesichts des Krieges im Nahen Osten groß.

    Im Zuge eines Ölpreis-Anstiegs auf fast 120 US-Dollar war der deutsche Leitindex am Morgen zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten auf ein Zehnmonatstief gesackt. Der Druck ließ im Tagesverlauf allerdings spürbar nach, denn die Ölpreise gingen wieder ein gutes Stück zurück.

    Mit einem Minus 0,77 Prozent auf 23.409,37 Zähler ging das deutsche Börsenbarometer Dax letztlich aus dem Tag. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, sank um 2,06 Prozent auf 28.875,10 Punkte und auch europaweit verringerten die wichtigsten Börsen ihre Verluste.

    Die G7-Staaten trafen mit Blick auf eine mögliche Freigabe von Teilen der nationalen Ölreserven nach französischer Darstellung zwar noch keine Entscheidung. Doch sagte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure: "Worauf wir uns geeinigt haben, ist, wenn nötig alle notwendigen Mittel zu nutzen, um den Markt zu stabilisieren - die mögliche Freigabe von Reserven eingeschlossen."

    Der Preis für ein Fass Rohöl der Marke Brent sank denn auch wieder unter 100 Dollar. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank brachte die Sorgen der Anleger auf den Punkt: "Je länger der Ölpreis über 100 Dollar notiert, desto größer ist das Inflationsrisiko, desto stärker nimmt die Rezessionsgefahr zu und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer ausgedehnten Aktienkorrektur."

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,61 Prozent auf 5.685,20 Punkte. Außerhalb der Euroregion schlossen auch die Börsen in London und Zürich letztlich mit nur moderaten Verlusten. In den USA drehte die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq 100 sogar in die Gewinnzone, während der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sein Minus auf 0,7 Prozent verringerte.

    Die durch den Ölpreis ausgelösten Schwankungen wurden erneut vor allem in den energieintensiven Industriebranchen und der Tourismusbranche sichtbar, während Aktien großer europäischer Ölkonzerne wie Totalenergies , Eni oder BP gefragt waren. Stark unter Druck standen erneut etwa Aktien aus dem Stahlsektor wie Thyssenkrupp mit minus 3,9 Prozent oder Salzgitter mit minus 6,3 Prozent.

    In der Tourismusbranche blieb die Angst der Anleger vor den Auswirkungen hoher Treibstoffpreise spürbar. Für die Aktien der Lufthansa ging es 6,4 Prozent bergab. Die deutsche Fluggesellschaft verlängerte zudem wegen des Iran-Kriegs ihre Flugstopps nach Nahost.

    Im Rüstungsbereich gewannen Rheinmetall 2,0 Prozent. Hensoldt stiegen sogar 4,7 Prozent, da sie zusätzlich von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies gestützt wurden. Durchwachsen fiel unterdessen das Börsendebüt von Gabler aus. Die Aktien des U-Boot-Zulieferers starteten mit 47,20 Euro über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro und ging letztlich mit 43,80 Euro aus dem Tag.

    Details zum Ende Januar vorgelegten Zahlenwerk der Gea verhalfen den Papieren des Anlagebauers zu einem Plus von 2,1 Prozent. Nach einem etwas besser als erwartet ausgefallenen Profitabilitätsziel für das laufende Jahr rechnen Analysten mit leicht steigenden Konsensschätzungen./ck/mis

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 5,863 auf Tradegate (09. März 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,72 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +4,39 %/+35,09 % bedeutet.




