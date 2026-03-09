    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursgewinne nach anfänglichen Verlusten

    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne nach anfänglichen Verlusten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben anfängliche Kursverluste am Montag wieder wett gemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,04 Prozent auf 112,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,13 Prozent.

    Gestiegene Inflationsgefahren belasteten zunächst die Anleihekurse. Die Möglichkeit für die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zu senken, könnte so eingeschränkt werden. Schließlich waren die Ölpreise über das Wochenende angesichts des anhaltenden Iran-Kriegs stark gestiegen und auch über 100 US-Dollar geklettert. Am Nachmittag machten die Anleihen ihre Verluste wieder wett. So lag der Ölpreis der US-Sorte WTI wieder unter 100 Dollar.

    Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Es gibt weiterhin keine Anzeichen für ein schnelles Ende des Krieges im Nahen Osten und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lieferung von Energierohstoffen aus der Region am Persischen Golf./jsl/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
