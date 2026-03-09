Frau sollte UN-Generalsekretärin werden

NEW YORK (dpa-AFX) - Annalena Baerbock hat als Präsidentin der UN-Generalversammlung dafür geworben, das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen erstmals mit einer Frau zu besetzen. "Die Frage ist nicht, warum eine Frau Generalsekretärin sein sollte, sondern, so würde ich es sagen, warum nicht nach 80 Jahren", sagte die frühere Bundesaußenministerin zur Eröffnung der UN-Frauenrechtskommission in New York und erntete dafür Applaus.

In der 80-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen haben stets Männer die Spitzenposition des Generalsekretärs bekleidet. Amtsinhaber António Guterres scheidet zum Jahresende aus. Seine Nachfolge soll im Laufe des Jahres bestimmt werden.