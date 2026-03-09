    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pistorius

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Militärische Zusammenarbeit mit USA exzellent

    Pistorius - Militärische Zusammenarbeit mit USA exzellent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAINZ (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht trotz politischer Spannungen keine Einschränkungen in der militärischen Kooperation mit den USA. "Auf militärischer und auf zivilmilitärischer Ebene klappt die Zusammenarbeit exzellent", sagte der SPD-Politiker in Mainz. Dort schaute er sich auf einem Flugplatz mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (SPD) Technik der Landespolizei und der US Air Force zur Abwehr von Drohnen an.

    "Das, was politisch läuft, ist das eine", sagte Pistorius weiter. Dass die Amerikaner künftig konventionell weniger in Europa machen wollten, sei klar gewesen. "Es zeichnet sich aber ab, dass das so passiert, dass keine gefährlichen Fähigkeitslücken entstehen." Bei der militärischen Zusammenarbeit gebe es nach wie vor keine Abbrüche oder Irritationen. "Ganz im Gegenteil, wir setzen darauf, dass das weiter so läuft, weil die Zusammenarbeit sich bewährt hat und beide Seiten wissen, was sie voneinander haben."

    Landespolizei arbeitet eng mit US-Militär zusammen

    Die rheinland-pfälzische Landespolizei arbeitet in der Drohnenabwehr eng mit dem US-Militär zusammen. In dem Bundesland liegen gleich mehrere US-Militärstützpunkte, darunter die große Airbase im pfälzischen Ramstein.

    Ministerpräsident Schweitzer sagte, es gebe politische Debatten in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Deutschland. "Aber da, wo wir mit unseren amerikanischen Partnern in Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten, ist die Zusammenarbeit in keiner Weise weniger intensiv als in den vergangenen Jahren."

    Neue Formen von Verträgen und Ausschreibungen

    Pistorius betonte, Drohnentechnik entwickele sich schnell weiter, das stelle den Schutz vor Drohnenangriffen vor große Herausforderungen. Diesen kurzen Entwicklungszyklen müsste sich die Beschaffung von Technik anpassen. "Das muss immer State of the Art sein", sagte Pistorius. "Und das stellen wir mit neuen Formen von Beschaffungsverträgen und Ausschreibungen sicher."

    Rheinland-Pfalz hat laut Innenminister Ebling bislang rund drei Millionen Euro in Drohnentechnik investiert, insgesamt würden voraussichtlich sieben bis acht Millionen benötigt. "Wir nehmen massiv mehr Drohnen wahr", sagte Ebling.

    Laut Ministerium wurden alleine in den ersten zwei Monaten dieses Jahres in Rheinland-Pfalz 52 Drohnensichtungen registriert, davon zehn über militärischen Liegenschaften sowie neun über kritischer Infrastruktur, etwa Einrichtungen aus dem Energie-, Gesundheits-, Entsorgungs- oder Wassersektor. 2025 waren es 399 Sichtungen im Land./chs/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pistorius Militärische Zusammenarbeit mit USA exzellent Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht trotz politischer Spannungen keine Einschränkungen in der militärischen Kooperation mit den USA. "Auf militärischer und auf zivilmilitärischer Ebene klappt die Zusammenarbeit exzellent", sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     