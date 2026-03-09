GFT Technologies Aktie weiter aufwärts - 09.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Mit einer Performance von +4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GFT Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,970€, mit einem Plus von +4,75 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Der Kurs der GFT Technologies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,51 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,89 %. Im Jahr 2026 gab es für GFT Technologies bisher ein Minus von -6,49 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,29 % geändert.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,02 % 1 Monat -6,89 % 3 Monate -0,51 % 1 Jahr -12,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GFT Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf die jüngsten Zahlen und den Ausblick von GFT: Umsatz 2025 888 Mio. (vs. 885 Mio.), bereinigtes EBIT 67 Mio. (vs. 65), Margenverbesserung; Ausblick für 2026 besser als befürchtet. Debatten zu Bewertung (NuWays KZ 32 € via DCF), EPS‑Schätzungen ~1,50–1,55 € 2026, rückläufigem YoY EBITDA/EBIT, starkem AI‑Wachstum (+700% Verträge) und kurzfristigen Trades/Volatilität.

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 500,72 Mio.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – vor allem Nebenwerte leiden deutlich.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,74 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -2,22 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -4,76 %.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.