Energiepreis-Rally lässt den Dow weiter sinken

Danke für Deine netten Worte

Die Breite ist meinem seit 2020 veränderten Ansprüchen geschuldet.

Ähnlich wie Timburg geht es um ein festes Einkommen.





Ursprünglich war ich recht spitz im Depot. Wenige Titel und bei Erfolg gutes Geld. Die Performens lag, immer wenn ich mal nachgerechnet hatte, so um die 10 %. Doch die Amplitude war entsetzlich.





Zur Vollinvestition. Das ertrage ich wegen der Dividende nun erheblich besser. Den letzten April (2025) hatte ich einen Teil herausgenommen, was recht praktisch war. Leider hat meine Fortitde dann die Dividende um 75 % gekürzt und der Kurs war dann auch danach.

Dann "sichere Aktien" mit wenig Dividende hinzugenommen und am Ende eine Unterperformens abgeliefert. Somit ist das Timing auch etwas gescheitert.





Zur Breite:

Ich teile in aktive und passive Aktien.

Aktiv ist alles mit meinem Eigenkapital

Passiv ist reiner Gewinnrest





Dann habe ich mehrere Ansätze bei aktiv:

Themen haben immer ihre Zeit:

- Aristokraten werden gehandelt (da hat Kapitalvernichter- 22.02.26 10:04:48 eine gute Aufstellung gemacht). Recht weit unten mit netter Dividende wird gekauft und höher abgegeben. Sacken diese unter die Linie (Clorox) bin ich vorsichtig. Bei VF und AT&T war ich nicht dabei; bei Legett&Platt hat es den Rest erwischt (Kleinstmenge); Walgreen Boots mit Glück rechtzeitig weggegeben)

- Pharma zahlt meist auch recht gut und hat trotz guter Führung regelmäßige Durchhänger (bei Pfizer bin ich gerade wieder um den grünen Bereich; bei Novo hatte ich mich beim letzten zu für höhere Gewinne durchgerungen, die nicht kamen) Bei Anstieg geht Pharma gestaffelt raus und auch dort verbleibt der Gewinnrest mit Dividende

-Gold und Silberminen hatte ich früher schon übergewichtet. Dort werde ich die in den Himmel wachsenden Sträucher jedoch nur kürzen und nicht herausreißen. (hebt ordentlich die Performens derzeit)

- Pipeline Aktien hab ich im tief von 2020 gekauft und das Öl viel zu früh abgegeben. Nun verbleibt alles im Depot : Grund: Divdende

- Auch bei Tabak bin ich breit dabei. BAT hatte ich zu zaghaft unten zugekauft. Wird derzeit behalten Grund Dividende

Der Handel bring immer frisches Geld ins Depot. Die Gewinne werden in Aktien behalten.

- Im Herbst hatte ich mir Öl und Gasaktien für diesen Winter überlegt - läuft derzeit

- Thema Russland wurde 2021 mit sinkender Jahresperformens erst einmal beerdigt. (daher bin ich bei China vorsichtiger)

- Dann mache ich noch Übernahmen als Mitläufer.

Dort wäge ich die Wahrscheinlichkeit und die Zeitspanne ab. Sollte alles positiv sein und zur Not die Firma auch behalten werden können. Kaufe ich und warte. (Die sind dann auch weg)

- fremde Ideen ( ob hier, Bernicker, Erichsen, Vaupel) Immer wird mal etwas vorgestellt und mit Dividende geht meist etwas.

Doch immer geht es nur um Anregungen; ich entscheide immer selbst; nie mache ich andere dafür verantwortlich.





Was ich nicht lassen kann: Derzeit noch eine unterschiedliche Gewichtung. Manchmal hilft es, manchmal versaut es den Jahresdurchschnitt.

Ich unterscheide: Will ich die Aktie oder will ich sie nicht!

Wenn ich sie will und sie fällt wird auch nach tiefen Fall zugekauft, meist drei mal und pyramidal.





Wenn nicht, dann Exit a) sofort bei Vertrauensverlust b) bei Change auf Geld zurück (hat nun zweimal richtig Gewinne versaut; Focus Minerals; Sibanye)





passive Aktien

Solange die Kuh Milch gibt, bleibt sie im Stall.

+ Schutz vor Entferung der aktiven ist eine Dividende von über 10 % brutto auf den EK





Somit bleibt die Sache für mich überschaubar.

Zur Fexibilität: Sparrate und Dividende sind da der Grundstock; Gewinnmitnahmen und Unkraut gräten kommen hinzu

Nun zur Endfrage: Die Strategie liegt in dem Einkommen durch Dividende und in aktiv und passiv, sowie in "haben wollen" und "exit"





Die 40 % Steigerung werden wohl leider ein Ausreißer bleiben.

Da ich nicht immer die 13 % in 2 Monaten mache (schön wärs) und auch in der Gewinnoptimierung Verbesserungspotential sehe, bleibt es nur meine Meinung