Ridgewood Infrastructure erwirbt die Sierra Railroad Company

NEW YORK, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure, ein führendes Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an der Sierra Railroad Company („Sierra") erworben hat, einer in Kalifornien ansässigen Shortline-Eisenbahnplattform, die Güterbahn-, Rangier-, Lager- und Umladedienste für einen diversifizierten Kundenstamm in wichtigen industriellen, landwirtschaftlichen und Energieversorgungsketten anbietet. Gleichzeitig mit der Investition von Ridgewood erwirbt Sierra Central Valley Ag Transport („CVAT"), einen Eigentümer und Betreiber von Umschlaganlagen für landwirtschaftliche Produkte, der Kunden entlang des Schienennetzes von Sierra bedient.

Zu den operativen Tochtergesellschaften von Sierra gehört die Sierra Northern Railway („Sierra Northern"), die Eigentümerin und Betreiberin des Güterbahngeschäfts ist und Rangier-, Lager- und Umladedienste auf rund 130 Meilen Gleis in Kalifornien anbietet. Das Netz von Sierra Northern liegt strategisch günstig in der Nähe der wichtigsten Molkerei- und Landwirtschaftsregionen, der wichtigsten Häfen an der Westküste und der Nachfragezentren der Industrie und ermöglicht so die entscheidende Anbindung der letzten Meile in wichtigen Lieferketten.

Sierra Northern profitiert von strategisch günstig gelegenen Anschlussstellen der Klasse I, einschließlich des Zugangs zur Union Pacific Railroad und zur BNSF Railway, die den Kunden eine verbesserte Netzwerkredundanz, Flexibilität bei der Streckenführung und Anbindung an die nationalen Eisenbahnmärkte bieten.

Die Transaktion umfasst auch die Sierra-Tochter Railpower, Inc. die die einzige von der Federal Railroad Administration („FRA") zugelassene wasserstoffbetriebene Lokomotive in den Vereinigten Staaten besitzt und betreibt, was Sierras Führungsrolle bei Bahninnovationen und emissionsfreier Lokomotivtechnologie widerspiegelt.

Die Übernahme von CVAT stärkt die Plattform von Sierra durch die vertikale Integration von landwirtschaftlichen Umschlagkapazitäten, die für die kalifornische Milchwirtschaft und die gesamte Agrarindustrie wichtig sind. CVAT bietet spezialisierte Umladedienste entlang des Netzes von Sierra Northern an, die einen effizienten Transport von Futtermitteln und landwirtschaftlichen Produkten ermöglichen und gleichzeitig die Kundenbeziehungen vertiefen und die Auslastung der Bahn erhöhen.