Iran-Krieg, Ölpreis: Trumps Operation "epischer Fehler"?

Ist der Iran-Krieg Trumps Operation "epischer Fehler"? Trump hat heute - vorerst erfolgreich - versucht, den Ölpreis durch Verbalintervention zu drücken. Aber das dürfte nicht dauerhaft gelingen, solange die Strasse von Hormus faktisch gesperrt bleibt! Denn solange dieses Nadelöhr blockiert bleibt, gibt es schlicht perspektivisch zu wenig Öl (weil die Ölproduzenten das Öl nicht abtransportieren können und die Lagerstätten bereits voll sind). Das gilt aber auch für andere extrem wichtige Produkte wie etwa Dünger - je länger also der Iran die Strasse von Hormus faktisch blockiert, desto größer der ökonomische Schaden für Trump, für die Welt insgesamt.

