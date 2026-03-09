    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    RATING

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Moody's senkt Lanxess-Bonität von Baa3 auf Ba1
    • Advent sagt Nein; 1,2 Mrd. Euro fehlen vorerst
    • Langfristig finanziert; Okt-Anleihe gesichert.
    RATING - Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveau
    Foto: LANXESS

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Chemiekonzerns Lanxess kurz nach dessen vorerst gescheitertem Verkauf seiner Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen auf Ramschniveau abgestuft. Konkret sinkt die Bonitätsbeurteilung nämlich von "Baa3" auf "Ba1". Dass Moody's die Bonität von Lanxess' nun unterhalb des sogenannten Investment-Grade-Niveaus sieht, kommt nicht überraschend.

    Lanxess hatte in der vergangene Woche mitgeteilt, dass sich Advent gegen den Erwerb entschieden und sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt berufen habe. Eigentlich wollte Lanxess dieses Jahr ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf seiner Anteile von rund 41 Prozent an Envalior einnehmen. Nun aber gälten die für 2027 und 2028 vereinbarten Rechte, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    14,64€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 7,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,50€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 7,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Christian Bell von der Schweizer Bank UBS hatte bereits befürchtet, dass Lanxess bei Ratingagenturen den Status "Investment Grade" verlieren könnte. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen steigen.

    Der Kölner Chemiekonzern sieht sich aber auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert. Die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, hatte das Unternehmen vergangene Woche ebenfalls erklärt./mis/stw

    Lanxess

    +3,28 %
    -29,68 %
    -33,11 %
    -24,54 %
    -59,36 %
    -69,47 %
    -80,14 %
    -67,88 %
    -5,85 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 13,63 auf Tradegate (09. März 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -29,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +1,16 %/+66,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kurskorrektur von Lanxess (u.a. 1J -60%, 3J -70%), Bewertung und Analysteneinschätzung (BUY, Kursziel €23), erhöhte Großaktionärsanteile (Causeway, Bank of America) und deren Einfluss auf Leerverkäufe, Finanzierungssorgen durch Advent/Envalior‑Thematik mit möglicher Kapitalerhöhung sowie um Deleveraging‑Potenzial und Chancen durch Eindeckungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RATING Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveau Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Chemiekonzerns Lanxess kurz nach dessen vorerst gescheitertem Verkauf seiner Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen auf Ramschniveau abgestuft. Konkret sinkt die Bonitätsbeurteilung nämlich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     