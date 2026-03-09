Börsen Update USA - 09.03. - Dow Jones schwach -0,78 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.126,46 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,58 %, Johnson & Johnson +2,56 %, Amgen +2,03 %, Coca-Cola +1,96 %, Procter & Gamble +1,93 %

Flop-Werte: Boeing -3,43 %, Cisco Systems -3,26 %, Chevron Corporation -2,74 %, Salesforce -1,58 %, The Home Depot -1,47 %

Der US Tech 100 steht bei 24.630,20 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: Western Digital +4,40 %, Broadcom +4,14 %, Intel +3,67 %, ASML Holding NV NY +3,61 %, Lam Research +3,31 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -4,42 %, Charter Communications Registered (A) -3,28 %, Cisco Systems -3,26 %, Booking Holdings -3,19 %, DoorDash Registered (A) -3,04 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.711,84 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Dow +7,57 %, SanDisk Corporation +6,60 %, Corpay +5,28 %, Comfort Systems USA +4,42 %, Western Digital +4,40 %

Flop-Werte: STERIS -6,10 %, ONEOK -5,51 %, International Paper -5,14 %, Axon Enterprise -4,42 %, Elevance Health -4,21 %