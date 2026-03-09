STERIS - Aktie auf Talfahrt - 09.03.2026

Die STERIS Aktie ist bisher um -6,10 % auf 192,50€ gefallen. Das sind -12,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

STERIS ist ein führender Anbieter von Infektionspräventionslösungen mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind 3M, Getinge und Ecolab. Das Unternehmen hebt sich durch Innovation und Qualität ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei STERIS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,27 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von STERIS einen Rückgang von -10,93 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

STERIS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,24 % 1 Monat -10,51 % 3 Monate -15,27 % 1 Jahr -8,60 %

Informationen zur STERIS Aktie

Es gibt 98 Mio. STERIS Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,83 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

STERIS Aktie jetzt kaufen?

Ob die STERIS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STERIS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.