DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem Einstieg von Michael Ashley gebe es einen zweiten Machtfaktor bei dem Sportwarenkonzern, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Ashleys Optionsstrategie signalisiere die Bereitschaft, bei tieferen Kursen aufzustocken. Sein Engagement könnte zudem fu?r Konflikte im Aktionärskreis sorgen und eine potenzielle Komplettu?bernahme fu?r Anta Sports verteuern. Mit Blick auf die strategischen Anpassungen bei Puma bestehe aktuell derweil noch eine hohe Unsicherheit daru?ber, ob sie zu einer nachhaltigen Markenstärkung fu?hren werden./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 21,75EUR auf Tradegate (09. März 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



