    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie steigt auf 37,62€ - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie steigt auf 37,62€ - 09.03.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,62, mit einem Plus von +3,28 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    33,23€
    Basispreis
    5,00
    Ask
    × 12,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,93€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,34 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -13,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,84 % verloren.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,50 %
    1 Monat -23,21 %
    3 Monate +2,34 %
    1 Jahr +54,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursentwicklung: Der Abwärtstrend wird diskutiert, der Kurs um 37 € und 38,50 € schwankt; ein nachhaltiger Ausbruch über 38,50 könnte Momentum drehen, darunter drohen Zyklen auf 32,6–35 €. Makrotreiber wie G7-Öl-Reserven-Entscheidungen und geopolitische Spannungen prägen die Stimmung. Fundamental belasten Glyphosat-Risiken, Verschuldung und Zinslast; JPMorgan sieht Potenzial bis 50 €, Insiderkäufe werden diskutiert.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,00 Mrd. € wert.

    MDAX & SDAX brechen ein: Deutscher Markt schwächelt – USA halten sich


    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – vor allem Nebenwerte leiden deutlich.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,48 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,35 %. Sanofi verliert -0,48 % Roche Holding notiert im Minus, mit -3,03 %. 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +3,84 %
    -13,50 %
    -23,21 %
    +2,34 %
    +54,34 %
    -38,53 %
    -32,29 %
    -62,73 %
    +165,03 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie steigt auf 37,62€ - 09.03.2026 Am 09.03.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     