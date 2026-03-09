Bayer Aktie steigt auf 37,62€ - 09.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,62€, mit einem Plus von +3,28 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -13,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,84 % verloren.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,50 % 1 Monat -23,21 % 3 Monate +2,34 % 1 Jahr +54,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursentwicklung: Der Abwärtstrend wird diskutiert, der Kurs um 37 € und 38,50 € schwankt; ein nachhaltiger Ausbruch über 38,50 könnte Momentum drehen, darunter drohen Zyklen auf 32,6–35 €. Makrotreiber wie G7-Öl-Reserven-Entscheidungen und geopolitische Spannungen prägen die Stimmung. Fundamental belasten Glyphosat-Risiken, Verschuldung und Zinslast; JPMorgan sieht Potenzial bis 50 €, Insiderkäufe werden diskutiert.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,00 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,48 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,35 %. Sanofi verliert -0,48 % Roche Holding notiert im Minus, mit -3,03 %. 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.