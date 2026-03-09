Broadcom Aktie weiter aufwärts - +3,67 % - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Broadcom Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,67 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Broadcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 295,20€, mit einem Plus von +3,67 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Der heutige Anstieg bei Broadcom konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,64 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +13,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,76 % verloren.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,43 % 1 Monat +6,07 % 3 Monate -18,64 % 1 Jahr +55,90 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Valentin Schelbert (Stock3) über die aktuelle Lage an den US-Technologiemärkten und fünf ausgewählte amerikanische Tech-Aktien. CrowdStrike kämpft nach dem deutlichen Rücksetzer von …

So schlagen sich die Wettbewerber von Broadcom

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,86 %. Intel notiert im Plus, mit +3,26 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,19 %. Qualcomm legt um +1,01 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,44 %.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.