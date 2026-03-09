Battalion Oil Corporation Aktie tiefrot - 09.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Battalion Oil Corporation Aktie. Mit einer Performance von -5,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,76 %, geht es heute bei der Battalion Oil Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Battalion Oil Corporation ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas im Permian Basin spezialisiert hat. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Pioneer Natural Resources und ConocoPhillips. Ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz innovativer Fördertechniken und nachhaltiger Praktiken.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Battalion Oil Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2.035,92 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Battalion Oil Corporation Aktie damit um +285,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +809,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Battalion Oil Corporation +2.035,92 % gewonnen.

Battalion Oil Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +285,96 % 1 Monat +809,09 % 3 Monate +2.035,92 % 1 Jahr +658,62 %

Informationen zur Battalion Oil Corporation Aktie

Es gibt 16 Mio. Battalion Oil Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,24 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Battalion Oil Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Battalion Oil Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Battalion Oil Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.