Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Caterpillar
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 1
Performance 1M: -7,24 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 2
Performance 1M: +9,39 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 3
Performance 1M: -2,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE: NVIDIA-Sentiment überwiegend positiv. Fundamentaldaten bleiben stark: Q3 FY2026 Umsatz ca. 57 Mrd. USD (+62% YoY); Data-Center dominiert, Margen hoch, Supply-Chain abgesichert. Kursrückgang wird als Kaufgelegenheit gesehen; Regulatorische Risiken (H200-Limit) werden diskutiert. Insgesamt vorsichtig optimistisch. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht genannt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 4
Performance 1M: -5,06 %
Amgen
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 5
Performance 1M: -1,65 %
Boeing
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 6
Performance 1M: -3,94 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 7
Performance 1M: +1,44 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 8
Performance 1M: -4,70 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 9
Performance 1M: -2,82 %
