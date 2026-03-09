Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Western Digital
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 1
Performance 1M: -15,84 %
Performance 1M: -15,84 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 2
Performance 1M: -20,96 %
Performance 1M: -20,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,79 %
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 3
Performance 1M: -15,02 %
Performance 1M: -15,02 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,64 %
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 4
Performance 1M: +6,10 %
Performance 1M: +6,10 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 5
Performance 1M: -9,77 %
Performance 1M: -9,77 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +5,42 %
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 6
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 7
Performance 1M: -4,90 %
Performance 1M: -4,90 %
Intel
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 8
Performance 1M: -14,08 %
Performance 1M: -14,08 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 9
Performance 1M: -9,83 %
Performance 1M: -9,83 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 10
Performance 1M: +6,14 %
Performance 1M: +6,14 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 11
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 12
Performance 1M: -19,40 %
Performance 1M: -19,40 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 13
Performance 1M: -0,22 %
Performance 1M: -0,22 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 14
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Marvell gemischt, teils positiv. Mehrere Beiträge loben starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick: 2027 Umsatz >11 Mrd., 2028 ~15 Mrd. USD; KI‑Boom als Treiber; Marvell gilt gegenüber Broadcom als Topwert in der Gruppe. Andere warnen vor anhaltenden Kursrücksetzern und setzen auf Akkumulation bei Korrekturen. Geopolitik wird erwähnt. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung nicht genannt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 15
Performance 1M: +30,55 %
Performance 1M: +30,55 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 16
Performance 1M: -1,64 %
Performance 1M: -1,64 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 17
Performance 1M: +2,20 %
Performance 1M: +2,20 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 18
Performance 1M: -7,82 %
Performance 1M: -7,82 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 19
Performance 1M: -8,57 %
Performance 1M: -8,57 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 20
Performance 1M: -2,02 %
Performance 1M: -2,02 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 21
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE: NVIDIA-Sentiment überwiegend positiv. Fundamentaldaten bleiben stark: Q3 FY2026 Umsatz ca. 57 Mrd. USD (+62% YoY); Data-Center dominiert, Margen hoch, Supply-Chain abgesichert. Kursrückgang wird als Kaufgelegenheit gesehen; Regulatorische Risiken (H200-Limit) werden diskutiert. Insgesamt vorsichtig optimistisch. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht genannt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 22
Performance 1M: -5,06 %
Performance 1M: -5,06 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 23
Performance 1M: +39,33 %
Performance 1M: +39,33 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 24
Performance 1M: +21,73 %
Performance 1M: +21,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte