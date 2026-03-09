Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +11,89 %
Platz 1
Performance 1M: -18,95 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +7,61 %
Platz 2
Performance 1M: +2,16 %
Teradyne
Tagesperformance: +7,23 %
Platz 3
Performance 1M: -12,35 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +6,93 %
Platz 4
Performance 1M: -10,20 %
ONEOK
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 5
Performance 1M: +10,08 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 6
Performance 1M: -15,84 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 7
Performance 1M: +6,10 %
Corpay
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 8
Performance 1M: -10,70 %
Corning
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 9
Performance 1M: -3,54 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 10
Performance 1M: -20,96 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 11
Performance 1M: +0,98 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 12
Performance 1M: -12,01 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 13
Performance 1M: -15,02 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 14
Performance 1M: +23,63 %
Moderna
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 15
Performance 1M: +28,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum: Aktuelles Anleger-Sentiment zu Moderna ist sachlich mit Fokus auf Kursentwicklung, Fundamentals und Technik. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung volatil; Moderna zeigte relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt (Beitrag 1) trotz allgemeiner Marktschwäche (Beitrag 8). Das Arbutus/Genevant-Thema wird als Bewertungsdeckel gewertet, nun mit kalkulierbarem Risiko. Fokus bleibt auf Pipeline/Daten; Short-Positionen könnten abziehen (Beitrag 6).
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 16
Performance 1M: -9,77 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 17
Performance 1M: -4,90 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 18
Performance 1M: +20,02 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 19
Performance 1M: -9,83 %
Intel
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 20
Performance 1M: -14,08 %
Quanta Services
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 21
Performance 1M: +6,62 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 22
Performance 1M: +34,23 %
STERIS
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 23
Performance 1M: -10,51 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 24
Performance 1M: +9,39 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 25
Performance 1M: +12,49 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 26
Performance 1M: -3,91 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 27
Performance 1M: +8,71 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 28
Performance 1M: +2,20 %
AT&T
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 29
Performance 1M: +7,00 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 30
Performance 1M: +0,45 %
Elevance Health
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 31
Performance 1M: -17,04 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 32
Performance 1M: -7,17 %
International Paper
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 33
Performance 1M: -18,95 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 34
Performance 1M: +5,08 %
Expedia Group
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 35
Performance 1M: +4,37 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 36
Performance 1M: -5,06 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 37
Performance 1M: +39,33 %
Genuine Parts
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 38
Performance 1M: -23,83 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 39
Performance 1M: -2,74 %
Fiserv
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 40
Performance 1M: +6,93 %
