Vertex Pharmaceuticals Aktie klettert nach oben - +8,70 % - 09.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vertex Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von +8,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Vertex Pharmaceuticals Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 424,70€, mit einem Plus von +8,70 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Vertex Pharmaceuticals ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Therapien für seltene Krankheiten spezialisiert hat, insbesondere Mukoviszidose. Mit einer starken Marktstellung und einem Fokus auf CFTR-Modulatoren hebt sich Vertex durch spezialisierte Forschung von Konkurrenten wie AbbVie und Gilead ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Vertex Pharmaceuticals über einen Zuwachs von +13,60 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vertex Pharmaceuticals um +9,94 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

Vertex Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,66 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate +13,60 % 1 Jahr -11,93 %

Informationen zur Vertex Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 254 Mio. Vertex Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,81 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im S&P 500.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) today announced positive data from a pre-specified Week 36 interim analysis of the ongoing Phase 3 RAINIER trial of povetacicept, an engineered fusion protein and dual inhibitor of the BAFF (B cell …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amgen, Gilead Sciences und Co.

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,51 %. Gilead Sciences notiert im Plus, mit +2,21 %. Biogen notiert im Plus, mit +1,80 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +3,41 % zu

Vertex Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vertex Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertex Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.