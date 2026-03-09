RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Februar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Er sei weiterhin der Ansicht, dass die Auslieferungsquote seit Jahresbeginn hinter den Erwartungen der Investoren zurückblieben ist, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe die Unternehmensleitung wiederholt angedeutet, dass die Triebwerkslieferungen wahrscheinlich für einen Großteil des Jahres 2026 einen Gegenwind darstellen werden. Dies dürfte die kurzfristige Stimmung den Aktien gegenüber trüben./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 174,6EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
