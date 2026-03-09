Amtszeit teilen? - Banaszak: 'Guter Witz'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen Co-Vorsitzende Felix Banaszak hat den Vorschlag aus der CDU nach einer Teilung der Ministerpräsidentenamtszeit in Baden-Württemberg klar zurückgewiesen. "Jens Spahn ist ja immer für einen guten Witz zu haben", sagte Banaszak in der ARD-Sendung "Hart aber fair" über den Vorstoß des Unionsfraktionschefs. Der Wahlkampf sei vorbei. Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir habe das stärkste Wahlergebnis erzielt.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) entgegnete: "Der Wähler hat Gleichgewicht gewählt, und diese Balance müssen Sie respektieren."