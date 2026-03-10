Trump kündigt schnelles Ende des Iran-Kriegs an – US-Aktien steigen

In einem Telefoninterview mit CBS sagte Trump, der Krieg könne schon bald vorbei sein. Wörtlich erklärte er: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe." Zugleich sagte er, die USA lägen "weit" vor ihrem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen.

Die Wall Street atmet auf – und Donald Trump liefert den Zündstoff gleich selbst. Der US-Präsident hat ein baldiges Ende des Iran-Konflikts in Aussicht gestellt und damit für neue Zuversicht an den Märkten gesorgt. Während Anleger bei US-Aktien zugriffen, geriet der Ölpreis zugleich deutlich unter Druck.

Dass der Konflikt noch in dieser Woche endet, wollte Trump auf einer Pressekonferenz jedoch nicht bestätigen. Auf die entsprechende Frage antwortete er mit "Nein". Zugleich fügte er hinzu, das werde "sehr bald" der Fall sein. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Die große Gefahr in dem Krieg sei seit drei Tagen vorüber, führte Trump zudem aus, ohne dies näher zu erklären.

An den Börsen kam diese Nachricht gut an. So schloss der Dow Jones Industrial Average den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 239,25 Punkten bzw. 0,50 Prozent bei 47.740,80 Punkten ab. Der S&P 500 gewann 55,97 Punkte bzw. 0,83 Prozent dazu und schloss bei 6.795,99 Punkten. Noch stärker fiel das Plus beim Nasdaq 100 aus. Der Technologieindex kletterte um 324,23 Punkte bzw. 1,32 Prozent auf 24 967,25 Punkte.

Parallel dazu gab der Ölmarkt nach: Sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl fielen am Montagabend zeitweise um mehr als 10 Prozent.

Damit ist die Botschaft an diesem Handelstag klar: Trump liefert Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende – und die Wall Street reagiert sofort. Ob daraus tatsächlich in kurzer Zeit ein Ende des Iran-Kriegs wird, bleibt offen. Für den Moment zählen an den Märkten aber vor allem zwei Dinge: weniger Angst und steigende Kurse.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



