    "Krieg so gut wie beendet"

    Trump kündigt schnelles Ende des Iran-Kriegs an – US-Aktien steigen

    Donald Trump spricht von einem baldigen Ende des Iran-Kriegs und davon, dass die große Gefahr vorbei sei. Während Öl deutlich nachgibt, steigen an der Wall Street Dow, S&P 500 und Nasdaq-100.

    Die Wall Street atmet auf – und Donald Trump liefert den Zündstoff gleich selbst. Der US-Präsident hat ein baldiges Ende des Iran-Konflikts in Aussicht gestellt und damit für neue Zuversicht an den Märkten gesorgt. Während Anleger bei US-Aktien zugriffen, geriet der Ölpreis zugleich deutlich unter Druck.

    In einem Telefoninterview mit CBS sagte Trump, der Krieg könne schon bald vorbei sein. Wörtlich erklärte er: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe." Zugleich sagte er, die USA lägen "weit" vor ihrem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen.

    Dass der Konflikt noch in dieser Woche endet, wollte Trump auf einer Pressekonferenz jedoch nicht bestätigen. Auf die entsprechende Frage antwortete er mit "Nein". Zugleich fügte er hinzu, das werde "sehr bald" der Fall sein. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Die große Gefahr in dem Krieg sei seit drei Tagen vorüber, führte Trump zudem aus, ohne dies näher zu erklären.

    An den Börsen kam diese Nachricht gut an. So schloss der Dow Jones Industrial Average den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 239,25 Punkten bzw. 0,50 Prozent bei 47.740,80 Punkten ab. Der S&P 500 gewann 55,97 Punkte bzw. 0,83 Prozent dazu und schloss bei 6.795,99 Punkten. Noch stärker fiel das Plus beim Nasdaq 100 aus. Der Technologieindex kletterte um 324,23 Punkte bzw. 1,32 Prozent auf 24 967,25 Punkte.

    Parallel dazu gab der Ölmarkt nach: Sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl fielen am Montagabend zeitweise um mehr als 10 Prozent.

    Damit ist die Botschaft an diesem Handelstag klar: Trump liefert Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende – und die Wall Street reagiert sofort. Ob daraus tatsächlich in kurzer Zeit ein Ende des Iran-Kriegs wird, bleibt offen. Für den Moment zählen an den Märkten aber vor allem zwei Dinge: weniger Angst und steigende Kurse. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

