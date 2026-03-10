    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Höherer Start erwartet - Stabilisierungsversuch hält an

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich; IG sieht +0,6% auf 23.555 Pkt.
    • Dax fiel kurz auf 22.927, Panik verflog rasch!!
    • Innes: Öl-Prämie fällt bei schnellem Kriegsende
    DAX-FLASH - Höherer Start erwartet - Stabilisierungsversuch hält an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.555 Punkte.

    Am Montagmorgen war der Dax im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance.

    Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

    Wenn der Krieg tatsächlich schneller beendet werden könne als bislang erwartet, werde die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt rasend schnell abgebaut, so Innes. Anstelle weiter das "Kein-Ende-in-Sicht"-Szenario zu verfolgen, starte bereits der "Frontrun auf das Finale"./ag/zb




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
