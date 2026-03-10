RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 82,24EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
