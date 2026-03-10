ANALYSE-FLASH
RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro
- RBC senkt Kursziel Beiersdorf 100→70 Underperf
- Nivea: kompl. Preis, starker Wettbewerb, Kons.
- Erholung ungewiss, Margenrisiko, Akt.kein Kauf
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 82,36 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -16,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,82 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -14,28 %/+46,95 % bedeutet.
