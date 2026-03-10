RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 82,36 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -16,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,82 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -14,28 %/+46,95 % bedeutet.