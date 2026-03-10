Asien-Börsen steigen nach Ölpreissturz und Trumps Signal zum Iran-Kriegsende

Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Rallye in der Region an und eröffnete mit einem Plus von mehr als fünf Prozent. Damit machte der Markt die Verluste der vorherigen Sitzung mehr als wett. Auch der Nebenwerteindex Kosdaq legte deutlich zu und stieg um über vier Prozent.

Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag eine deutliche Erholung verzeichnet, nachdem die Ölpreise stark gefallen waren und US-Präsident Donald Trump signalisiert hatte, dass der militärische Konflikt mit dem Iran möglicherweise schneller als erwartet beendet werden könnte.

Brent fiel um mehr als zehn Prozent auf rund 89 US-Dollar pro Barrel, nachdem es am Montag noch kurzzeitig über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen war. US-Rohöl der Sorte WTI sank ebenfalls deutlich und notierte zeitweise unter 91 US-Dollar pro Barrel.

Trump-Kommentare lösen Umschwung an den Märkten aus

Auslöser für die Marktbewegung waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der erklärte, der militärische Einsatz gegen den Iran verlaufe schneller als ursprünglich erwartet und könne "bald abgeschlossen" sein.

Zudem stellte Trump Maßnahmen in Aussicht, um den globalen Ölmarkt zu stabilisieren. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Sanktionen im Ölsektor teilweise zu lockern und die US-Marine einzusetzen, um Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren.

Breite Erholung an den asiatischen Börsen

Neben Südkorea legten auch andere wichtige Märkte der Region deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um rund 2,5 Prozent und überschritt erneut die Marke von 54.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann etwa zwei Prozent.

In China zeigte sich ebenfalls eine Stabilisierung. Der Shanghai Composite Index legte leicht zu, während der Technologie- und Wachstumsmarkt in Shenzhen stärker anzog. Der Blue-Chip-Index CSI 300 stieg um etwa ein Prozent.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann rund 1,6 Prozent. Australiens Leitindex S&P/ASX 200 stieg um knapp ein Prozent und beendete damit eine zweitägige Verlustserie. In Indien legte der Sensex ebenfalls moderat zu.

Fluggesellschaften profitieren von sinkenden Energiekosten

Besonders deutlich war die Erholung bei Fluggesellschaften und Reiseunternehmen, die stark auf die Entwicklung der Treibstoffpreise reagieren. Aktien von Air China stiegen um rund drei Prozent. China Eastern Airlines legte um knapp drei Prozent zu, während China Southern Airlines ebenfalls deutliche Gewinne verzeichneten. Auch Singapore Airlines bewegte sich im Plus.

Die sinkenden Ölpreise entlasten die Branche erheblich, da Treibstoffkosten einen großen Anteil an den operativen Ausgaben von Fluggesellschaften ausmachen.

Makrodaten stützen zusätzlich die Märkte

Neben geopolitischen Entwicklungen sorgten auch Wirtschaftsdaten für Unterstützung an den Märkten. In Japan wurde das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal nach oben revidiert. Die Wirtschaft wuchs um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem zunächst lediglich 0,1 Prozent gemeldet worden waren.

Auf Jahresbasis entsprach dies einer Wachstumsrate von 1,3 Prozent und lag damit über den ursprünglichen Prognosen. Gleichzeitig stiegen die nominalen Löhne in Japan im Januar um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertrafen damit die Erwartungen der Ökonomen.

In China sorgten starke Handelszahlen für zusätzliche Zuversicht. Der Handelsüberschuss erreichte in den ersten beiden Monaten des Jahres mit 213 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Exporte und Importe stiegen dabei zweistellig.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



