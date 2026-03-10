Evotec forciert Umbau
Weiterer Stellenabbau und weniger Standorte
- Umbau: Exzellenzzentren; Standorte auf zehn...
- Bis zu 800 Stellen; ca. 75 Mio Einsparung 2027
- Ziel: Umsatz >1 Mrd bis 2030; Ebitda 20% 2028.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec treibt seinen Umbau mit weiteren Kostensenkungen voran. Unter anderem mit dem Aufbau sogenannter "Exzellenzzentren", in denen Kernkompetenzen gebündelt werden sollen, wollen die Hamburger ihr Betriebsmodell grundlegend neu ausrichten. Dazu soll innerhalb der nächsten zwei Jahre die Zahl der Standorte nochmals schrumpfen, und zwar auf zehn, wie das Unternehmen am Dienstag in der Hansestadt mitteilte. Bis zu 800 weitere Stellen sollen wegfallen - dies wäre knapp ein Fünftel der Belegschaft. Das Programm solle bis Ende 2027 weitgehend umgesetzt werden und bis dahin nochmals nachhaltige Einsparungen von rund 75 Millionen Euro bringen.
Mittelfristig soll so der Konzernumsatz bis 2030 auf mehr als eine Milliarde Euro anschwellen. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll 2028 dann 20 Prozent erreichen und 2030 darüber liegen. Zuvor war eine Marge von mehr als 20 Prozent bereits für 2028 angepeilt worden.
Für 2026 rechnet Evotec mit einem "Übergangsjahr". Angepeilt werde ein Umsatz von 700 bis 780 Millionen Euro, zugleich soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei Null bis 40 Millionen Euro herauskommen.
Im vergangenen Jahr war der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge leicht auf 788 Millionen Euro zurückgegangen, das bereinigte operative Ergebnis stieg hingegen auf 41 Millionen Euro - nach 22,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Analysten hatten für 2025 weniger auf dem Zettel, sich aber bisher für 2026 mehr erhofft./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 5,11 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -10,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 930,06 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +110,37 %/+72,12 % bedeutet.
An der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Sehr cool, Orka! Im ersten Satz der Hinweis, dass man von Verallgemeinerungen wenig hält und keine Zeile später kommt ein „Und der Fisch beginnt am Kopf zu riechen.“ Das ist grandios – und sehr unterhaltsam ;-)
Inhaltlich: Das liest sich immer so, als hätte der Vorstand das alles alleine in der Hand und es gibt da draußen keinen „Markt“ von dem man abhängig ist. Wenn der globale CRO/CDMO Markt weiterhin leidet, Biotech spending sich nicht erholt und auch Big Pharma weniger Budget zur Verfügung hat, dann kann das Management noch so gut sein –es kommen trotzdem nicht die erhofften Unternehmenszahlen. Dann kann man mE dem Unternehmen höchstens vorwerfen, dass sie zu euphorisch kommuniziert haben.
In einer Fußball-Analogie – stark verallgemeinert ;-) - gesprochen: mach Jupp Heynckes zum Trainer in Heidenheim, die werden wohl doch nicht deutscher Meister. Mach Günther Jauch zum Cheftrainer bei Bayern München und die werden wohl trotzdem Meister. Trotzdem mag der Jupp nen guten/besseren Job machen.
Ansonsten steht es jedem frei zu die bisherige Mgmt Aktivität selbst einzuschätzen. Meine 50c dazu: stringentes Kostensenkungsprogramm, Sandoz Deal, Austausch der Führungsmannschaft, Verkauf von Beteiligungen und Randaktivitäten – das geht für mich in die richtige Richtung und gibt mir keinen Anlass zu Kritik. Auf der Soll-Seite verbuche ich, dass man nicht aktiver auf HALO zugegangen ist und dass die April 2025 Guidance zu bullish war.
Ich vermute, dass der heutige Kursanstieg eine natürliche Reaktion auf folgenden Beitrag des users Worky2 war, den dieser nach langer Recherche mühevoll aus seinem Hirn gezaubert hatte:
"Ist kein Schwergewicht,wird immer leichter, hier werden neue Tiefststände erwartet.
Evotec | 5,240 €"