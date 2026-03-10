Gewinn bei VW 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen
- Konzerngewinn 2025 um 44% auf 6,9 Mrd. gesenkt!
- Dividende 5,26€ je Vorzugsaktie -17% VW in2025
- Europas größter Autobauer meldet Gewinnminus!!
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Gewinn des Volkswagen -Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Die Dividende soll mit 5,26 Euro je Vorzugsaktie 17 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen./fjo/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 88,67 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -9,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,57 %/+54,10 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Angriff auf den Strommarkt: Volkswagen wird mit Mega-Akku in Salzgitter zum Energiekonzern
https://www.smartdroid.de/vw-gibt-ersten-blick-auf-den-golf-9-der-vollelektrisch-sein-wird/
https://www.ntg24.de/Volkswagen-Aufruestung-im-Gange-07032026-AGD-Aktien