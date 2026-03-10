Volkswagen-Konzern bleibt bei Profitabilitätsziel vorsichtig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 88,67 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -9,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,57 %/+54,10 % bedeutet.