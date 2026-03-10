    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Volkswagen-Konzern bleibt bei Profitabilitätsziel vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • VW will Erholung: operative Marge 4,0–5,5% nun
    • Marge fiel 2025 auf 2,8%; China schwach, Zölle
    • Porsche erlitt Einbruch; Analysten sahen 5,3%.
    Volkswagen-Konzern bleibt bei Profitabilitätsziel vorsichtig
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern strebt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder mehr Profitabilität an. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte sich in diesem Jahr auf 4,0 bis 5,5 Prozent erholen, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Wolfsburg mit. Vergangenes Jahr war sie deutlicher als gedacht um 3,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent abgerutscht, weil die Geschäfte in China weiter schwach blieben und die US-Zölle ins Kontor schlugen. Vor allem die einstige Ertragsperle Porsche erlitt wegen eines Schwenks bei ihrer Elektroautostrategie einen herben Gewinneinbruch. Analysten hatten für das neue Jahr bisher auf Konzernebene mit 5,3 Prozent gerechnet, befanden sich also in der oberen Hälfte der neuen Spanne./men/stk

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,59 %
    -8,33 %
    -12,42 %
    -16,78 %
    -17,37 %
    -33,55 %
    -53,19 %
    -20,37 %
    +1.902,20 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 88,67 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -9,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,57 %/+54,10 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
