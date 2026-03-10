Volkswagen-Konzern bleibt bei Profitabilitätsziel vorsichtig
- VW will Erholung: operative Marge 4,0–5,5% nun
- Marge fiel 2025 auf 2,8%; China schwach, Zölle
- Porsche erlitt Einbruch; Analysten sahen 5,3%.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern strebt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder mehr Profitabilität an. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte sich in diesem Jahr auf 4,0 bis 5,5 Prozent erholen, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Wolfsburg mit. Vergangenes Jahr war sie deutlicher als gedacht um 3,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent abgerutscht, weil die Geschäfte in China weiter schwach blieben und die US-Zölle ins Kontor schlugen. Vor allem die einstige Ertragsperle Porsche erlitt wegen eines Schwenks bei ihrer Elektroautostrategie einen herben Gewinneinbruch. Analysten hatten für das neue Jahr bisher auf Konzernebene mit 5,3 Prozent gerechnet, befanden sich also in der oberen Hälfte der neuen Spanne./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 88,67 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -9,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,57 %/+54,10 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Angriff auf den Strommarkt: Volkswagen wird mit Mega-Akku in Salzgitter zum Energiekonzern
https://www.smartdroid.de/vw-gibt-ersten-blick-auf-den-golf-9-der-vollelektrisch-sein-wird/
https://www.ntg24.de/Volkswagen-Aufruestung-im-Gange-07032026-AGD-Aktien