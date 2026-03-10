    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON

    30 % billiger

    1817 Aufrufe 1817 0 Kommentare 0 Kommentare

    BYD & Co: Chinas E-Giganten rollen Europas LKW-Markt auf

    Chinesische Hersteller wie BYD und Sany drängen mit Kampfpreisen und einem technologischen Vorsprung bei der E-Technik nach Europa. MAN, Volvo und Traton stehen unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    30 % billiger - BYD & Co: Chinas E-Giganten rollen Europas LKW-Markt auf
    Foto: Windrose Technology - XinHua

    Die europäische LKW-Industrie steht vor einem Umbruch. Während sich etablierte Größen wie Daimler Trucks, Volvo Group und der Volkswagen-Konzern mit seiner Tochter Traton (MAN, Scania) noch in einer langsamen Transformation befinden, bereiten sich chinesische Hersteller auf eine großangelegte Marktoffensive in Europa vor.

    Über ein halbes Dutzend chinesischer Hersteller, darunter Branchengrößen wie BYD, Sany und die Geely-Tochter Farizon sowie Startups wie Windrose, planen Reuters zufolge für 2026 den Markteintritt in Europa. Ihr schärfstes Schwert: Der Preis. Die neuen Modelle sollen bis zu 30 Prozent unter dem europäischen Durchschnittspreis von 320.000 Euro liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    83,28€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    96,17€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dieser Preisvorteil basiert auf einer massiven Skalierung in China – wo Elektro-LKW bereits 29 Prozent der Neuzulassungen ausmachen – und einer hochintegrierten Batterielieferkette. Zudem attestieren Experten den Chinesen einen technologischen Vorsprung von etwa drei Jahren. Während europäische Hersteller oft in langwierigen Zyklen entwickeln, hat das Startup Windrose beispielsweise in nur drei Jahren einen LKW entwickelt, der mit Reichweiten von bis zu 670 Kilometern und extrem kurzen Ladezeiten überzeugt.

    Europas Platzhirsche sind alarmiert. Volvo-CEO Martin Lundstedt zollt der Konkurrenz Respekt: "Die Chinesen sind schnell, innovativ und entschlossen. Das Rennen ist eröffnet".

    Um das Vertrauen der preisbewussten europäischen Flottenbetreiber zu gewinnen, setzen die Chinesen auf Lokalisierung. Sie bauen Fabriken in Ungarn oder Österreich (oft in ehemaligen Werken europäischer Hersteller) und schließen Partnerschaften mit europäischen Service-Netzwerken wie Alltrucks.

    Das Lade-Dilemma

    Während Europa den Fokus stark auf das Megawatt Charging System (MCS) legt, das ein Laden während der gesetzlichen Pausen ermöglichen soll, haben chinesische Unternehmen durch ihre Erfahrung im Heimatmarkt (wo Batteriewechsel-Systeme für schwere LKW bereits erfolgreich getestet werden) mehr Optionen im Gepäck. Der Vorteil der Chinesen: Sie bieten oft bereits heute Modelle mit höherer Reichweite an, was den psychologischen Druck auf Logistikunternehmen mindert, die eine 1:1-Ablösung ihrer Diesel-Flotte fordern.

    Die europäischen Hersteller reagieren zweigleisig:

    - Innovation & Expansion: Scania investierte beispielsweise 2 Milliarden Euro in ein neues Werk nahe Shanghai, um dort direkt am Puls der chinesischen Innovation zu forschen und zu produzieren.

    - Politischer Druck: Industrieverbände wie der ACEA drängen die Europäische Kommission zu Fördermaßnahmen. Gefordert werden unter anderem niedrigere Mautsätze für Elektro-LKW und gezielte Subventionen. Die EU-Kommission prüft bereits, Subventionen stärker an eine Produktion in Europa zu koppeln.

    Die Zeit drängt. Experten mahnen, dass den europäischen Herstellern nur noch ein bis zwei Jahre bleiben, um den technologischen Rückstand zu verringern, bevor die chinesischen Hersteller signifikante Marktanteile erobern. Der Kampf um die Zukunft des Güterverkehrs auf europäischen Straßen hat gerade erst begonnen – und er wird über den Preis und die Geschwindigkeit der Innovation entschieden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    30 % billiger BYD & Co: Chinas E-Giganten rollen Europas LKW-Markt auf Chinesische Hersteller wie BYD und Sany drängen mit Kampfpreisen und einem technologischen Vorsprung bei der E-Technik nach Europa. MAN, Volvo und Traton stehen unter Druck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     