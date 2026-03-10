BYD & Co: Chinas E-Giganten rollen Europas LKW-Markt auf

Über ein halbes Dutzend chinesischer Hersteller, darunter Branchengrößen wie BYD , Sany und die Geely -Tochter Farizon sowie Startups wie Windrose , planen Reuters zufolge für 2026 den Markteintritt in Europa. Ihr schärfstes Schwert: Der Preis. Die neuen Modelle sollen bis zu 30 Prozent unter dem europäischen Durchschnittspreis von 320.000 Euro liegen.

Die europäische LKW-Industrie steht vor einem Umbruch. Während sich etablierte Größen wie Daimler Trucks , Volvo Group und der Volkswagen -Konzern mit seiner Tochter Traton (MAN, Scania) noch in einer langsamen Transformation befinden, bereiten sich chinesische Hersteller auf eine großangelegte Marktoffensive in Europa vor.

Dieser Preisvorteil basiert auf einer massiven Skalierung in China – wo Elektro-LKW bereits 29 Prozent der Neuzulassungen ausmachen – und einer hochintegrierten Batterielieferkette. Zudem attestieren Experten den Chinesen einen technologischen Vorsprung von etwa drei Jahren. Während europäische Hersteller oft in langwierigen Zyklen entwickeln, hat das Startup Windrose beispielsweise in nur drei Jahren einen LKW entwickelt, der mit Reichweiten von bis zu 670 Kilometern und extrem kurzen Ladezeiten überzeugt.

Europas Platzhirsche sind alarmiert. Volvo-CEO Martin Lundstedt zollt der Konkurrenz Respekt: "Die Chinesen sind schnell, innovativ und entschlossen. Das Rennen ist eröffnet".

Um das Vertrauen der preisbewussten europäischen Flottenbetreiber zu gewinnen, setzen die Chinesen auf Lokalisierung. Sie bauen Fabriken in Ungarn oder Österreich (oft in ehemaligen Werken europäischer Hersteller) und schließen Partnerschaften mit europäischen Service-Netzwerken wie Alltrucks.

Das Lade-Dilemma

Während Europa den Fokus stark auf das Megawatt Charging System (MCS) legt, das ein Laden während der gesetzlichen Pausen ermöglichen soll, haben chinesische Unternehmen durch ihre Erfahrung im Heimatmarkt (wo Batteriewechsel-Systeme für schwere LKW bereits erfolgreich getestet werden) mehr Optionen im Gepäck. Der Vorteil der Chinesen: Sie bieten oft bereits heute Modelle mit höherer Reichweite an, was den psychologischen Druck auf Logistikunternehmen mindert, die eine 1:1-Ablösung ihrer Diesel-Flotte fordern.

Die europäischen Hersteller reagieren zweigleisig:

- Innovation & Expansion: Scania investierte beispielsweise 2 Milliarden Euro in ein neues Werk nahe Shanghai, um dort direkt am Puls der chinesischen Innovation zu forschen und zu produzieren.

- Politischer Druck: Industrieverbände wie der ACEA drängen die Europäische Kommission zu Fördermaßnahmen. Gefordert werden unter anderem niedrigere Mautsätze für Elektro-LKW und gezielte Subventionen. Die EU-Kommission prüft bereits, Subventionen stärker an eine Produktion in Europa zu koppeln.

Die Zeit drängt. Experten mahnen, dass den europäischen Herstellern nur noch ein bis zwei Jahre bleiben, um den technologischen Rückstand zu verringern, bevor die chinesischen Hersteller signifikante Marktanteile erobern. Der Kampf um die Zukunft des Güterverkehrs auf europäischen Straßen hat gerade erst begonnen – und er wird über den Preis und die Geschwindigkeit der Innovation entschieden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion