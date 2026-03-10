Silver North unterzeichnet bedeutende Bohr- und geophysikalische Verträge für die Silberexploration 2026 in Haldane, YT

- Der SkyTEM-Vertrag für Haldane wird die Verfeinerung der Bohrzielermittlung in den Gebieten Main, West, Bighorn, Johnson und Middlecoff unterstützen.

- Der zweijährige Bohrvertrag mit Boart sieht den Einsatz von zwei Bohrgeräten vor Ort für Bohrungen über eine Gesamtlänge von 10.000 bis 14.000 Metern vor.

- Fluggestützte geophysikalische Vermessung für das Silberprojekt Veronica zur Festlegung erster Bohrziele in Auftrag gegeben

Vancouver, BC, 9. März 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, Frankfurt: I90, „Silver North“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Zweijahresvertrag mit Boart Longyear („Boart“) über die vollständig finanzierten Silberexplorationsprogramme 2026 und 2027 in Haldane unterzeichnet hat. Darüber hinaus hat Silver North Verträge über luftgestützte geophysikalische Untersuchungen für seine Projekte Haldane und Veronica unterzeichnet.

Jason Weber, President und CEO, erklärte: „Wir sind sehr erfreut, dass wir uns in einer starken finanziellen Position befinden und diesen Zweijahresvertrag mit Boart für Bohrungen in Haldane abschließen konnten. Dies gibt uns die Sicherheit, unseren Plan umzusetzen, jährlich 5.000 bis 7.000 Meter zu bohren, um die Main Fault potenziell zu erweitern, wo unsere zuvor bekannt gegebenen Bohrergebnisse aus HLD25-31 unter anderem 3,2 Meter mit durchschnittlich 2.014 g/t Silber, 1,72 g/t Gold, 4,73 % Blei und 1,1 % Zink innerhalb eines größeren 13,15 Meter langen Abschnitts mit 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink ergaben. Mit zwei Bohrgeräten haben wir nun die Flexibilität, unsere zahlreichen Explorationsziele auf dem Projekt Haldane gleichzeitig zu überprüfen.“

Bohrvertrag Haldane

Der Bohrvertrag zwischen Silver North und Boart sieht vor, dass für die gesamten Feldsaisonen 2026 und 2027 zwei Diamantkernbohrgeräte zur Verfügung gestellt werden. Die Mobilisierung der beiden Bohrgeräte und der dazugehörigen Ausrüstung wird Mitte März erfolgen, sodass die Ausrüstung bereit und in Position ist, um mit den Bohrarbeiten zu beginnen, sobald das Wetter und die Explorationssaison dies zulassen. Dies wird voraussichtlich spätestens in der ersten Juniwoche der Fall sein.