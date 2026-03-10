    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    MiaoLab startet Living-Serie mit Tower Power Strip - Treffen Sie Ihren Schreibtisch-Kollegen, der zurückspringt

    SHENZHEN, China, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- MiaoLab, eine dynamische Lifestyle-Marke, die im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute die Einführung von MiaoLab Living bekannt, einer neuen Lifestyle-Produktserie, die das tägliche Leben durch sicherheitsorientierte, intelligente und durchdacht integrierte Heimlösungen aufwerten soll.

    Flaggschiff-Produkt: MiaoLab Tower Power Strip

    Die MiaoLab Tower Power Strip - eine sichere Stromversorgungslösung für Haushalte. Das Produkt verwendet eine Verpackung, die zu über 90 % aus recycelbaren Materialien besteht, und verfügt über ein Gehäuse, das die Umweltbelastung verringern soll.

    Stromversorgung für gemeinsame Anlässe und Multi-Device-Nutzung

    Veranstaltungen & Feiertagsversammlungen: Bis zu 3680 W Leistung mit mehreren Ausgängen, die Lautsprecher, Beleuchtung und persönliche Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

    Familienhaushalte und täglicher Gebrauch: Überlastschutz, ein 850°C flammhemmendes Gehäuse und eine Lebensdauer von über 10.000 Steckzyklen sorgen für Sicherheit.

    Gaming- und Multi-Device-Schreibtische: Der 1420-J-Überspannungsschutz schirmt Konsolen, PCs, Monitore und Peripheriegeräte vor Stromspitzen ab.

    Einrichtungen für Homeoffice und Büro: Der vertikale Formfaktor und ein 2 Meter langes Netzkabel sorgen für Ordnung und Flexibilität auf dem Schreibtisch.

    Wohnmobil und Mobiles Wohnen: Der selbstaufrichtende Sockel und die kompakte vertikale Bauweise sorgen für stabile Stromversorgung unterwegs.

    Verfügbarkeit:

    Der MiaoLab Tower Power Strip ist auf Amazon in ausgewählten Regionen erhältlich. Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter https://linktr.ee/MiaoLab.

    MiaoLab Living Tower Power Strip with surge protection and type-c fast charging in multiple colors

    Demnächst: MiaoLab Living Home Essentials:

    MiaoLab Living wird sein Angebot demnächst um ein ausgewähltes Sortiment an Produkten für den Haushalt erweitern, die auf Sicherheit, Komfort und Intelligenz ausgerichtet sind:

    Intelligente Wandsteckdose - schaltet automatisch den Strom ab, wenn sich der Benutzer in Reichweite der Steckdose nähert, wobei ein Weitwinkelradar eingesetzt wird, um das Risiko von Stromunfällen zu verringern.

    Dazu gehören Situationen wie Kinder, die sich der Steckdose nähern, Haustiere, die auf Kabeln herumkauen, oder die Benutzung von Küchengeräten mit nassen Händen, was die Sicherheit über die herkömmliche Steckdose hinaus erhöht.

    Wärmendes Basisgeschirr: Entwickelt, um Speisen und Getränke bei optimaler Serviertemperatur zu halten und so das Esserlebnis zu verbessern.

    Individuell angepasste, stützende Matratze: Ergonomisch geformt für eine individuelle Unterstützung, die einen tieferen und erholsameren Schlaf fördert.

    Die Matratze wurde mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet und zeigt einen innovativen Ansatz für ergonomisches Schlafdesign.

    Informationen zu MiaoLab Workshop

    MiaoLab ist ein kollaboratives Ökosystem, das Unternehmer, Investoren, Ingenieure und Zulieferer verbindet, um innovative Ideen effizient auf den Markt zu bringen. Die Philosophie des Unternehmens lautet: „Create as You Imagine, Build as You Wish" (Erstellen Sie, was Sie sich vorstellen, bauen Sie, was Sie sich wünschen), um den Weg vom Konzept zum Verkauf zu vereinfachen.

    Medienkontakt:
    Unternehmenskommunikation
    MiaoLab Innovation Workshop Technology Co., Ltd
    E-Mail: contact@miaolab.com
    Tel.: +1-312-388-3301
    Website: www.miaolab.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927742/02.jpg

