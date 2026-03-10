Gold legt zu +0,68 % auf 5.175,03 USD

+0,68 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat +2,75 % 3 Monate +22,97 % 1 Jahr +77,90 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 5.175,03. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.725,62USD. Heute notiert Gold bei 5.175,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.998,94USD wert – ein Zuwachs von +199,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Gold-Sentiment gemischt: Kurzfristig belastet Inflation und ein stärkerer Dollar die Preise (Beitrag 2). Langfristig diskutieren Nutzer technologische Bergbaulösungen (KI), die das Förderpotenzial erhöhen könnten (Beiträge 1/15). Die exakte 14-Tage-Veränderung ist nicht mit einem konkreten Prozentsatz angegeben.