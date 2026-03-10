Goldpreis
Gold legt zu +0,68 % auf 5.175,03 USD
Goldpreis klettert weiter: +0,68 % plus, jetzt 5.175,03 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,62 %
|1 Monat
|+2,75 %
|3 Monate
|+22,97 %
|1 Jahr
|+77,90 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.725,62USD. Heute notiert Gold bei 5.175,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.998,94USD wert – ein Zuwachs von +199,89 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Gold-Sentiment gemischt: Kurzfristig belastet Inflation und ein stärkerer Dollar die Preise (Beitrag 2). Langfristig diskutieren Nutzer technologische Bergbaulösungen (KI), die das Förderpotenzial erhöhen könnten (Beiträge 1/15). Die exakte 14-Tage-Veränderung ist nicht mit einem konkreten Prozentsatz angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|405,50EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,74EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|293,74EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|451,38EUR
|+3,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,78EUR
|-0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|711,30EUR
|+1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,62EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,63EUR
|+0,03 %
|Long
|1
|0,00
|143,05EUR
|+0,86 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,407EUR
|-0,27 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.