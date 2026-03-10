DAX grenzt Verluste deutlich ein

Allerdings bleibt die geopolitische Lage ein möglicher Risikofaktor. Sollte die Straße von Hormus – ein wichtiger Engpass für etwa 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung – länger blockiert bleiben, könnte dies auch an den Aktienmärkten deutliche Turbulenzen auslösen.

Nachdem sich im Februar ein zuvor gebildetes bärisches Keilmuster nach unten aufgelöst hatte, vollzog der DAX mit dem Rücksetzer am Montag eine sogenannte 1-2-3-Korrektur bis in den Bereich von rund 23.000 Punkten. Von dort aus sprang der Index wieder nach oben. Aus technischer Sicht eröffnet das für die kommenden Tage weiteres Kurspotenzial. Ein erstes Ziel liegt im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 23.876 Punkten, darüber wäre sogar ein Anstieg bis maximal 24.266 Punkte denkbar. Entsprechend rücken kurzfristige spekulative Kaufchancen wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Ein deutlich negativeres Szenario würde sich ergeben, wenn der DAX auf Tagesbasis unter das aktuelle Wochentief von 22.927 Punkten fällt. In diesem Fall müssten sich Anleger auf weitere Kursrückgänge bis etwa 22.320 Punkte einstellen. Technisch betrachtet könnte dies eine fünfwellige Abwärtsbewegung auslösen und damit den Beginn einer längeren Korrekturphase markieren.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.409 Punkten

VDAX gestiegen - Nervosität auf sehr hohem Niveau - Kontraindikation!

Fear& Greed Index bei 25 auf "Extreme Fear" und fallend!

Tagesanalyse: RSI: um 31 - Sell MACD: -304 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 23.881 / 23.968 / 24.266 und 24.479 Punkte Punkten, nach unten bei 23.400 / 23.254 / 23.000 und 22.764 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - Risiko einer weltweiten Rezession VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (06. März 2026): Bei 28,36% (steigend) (Vortag: 22,73%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order bei 23.500 Punkten platzieren, Stopp bei 23.200 Punkten. Kursziele bei 23.675/23.968 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7SUL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,22 - 9,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.497,25 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.497,25 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.409,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.968 Punkte Hebel: 25,72 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU83F1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,08 - 9,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.270,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.270,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.409,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,55 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.